الرياضة
اشتباكات بعد مباراة آسفي والجديدة
تدخل رجال الأمن بحزم لمنع اندلاع مواجهات بين فصيلين مشجعين للدفاع الحسني الجديدي، في مباراة فريقهما أمام مضيفه أولمبيك آسفي، الجمعة الماضي، في إطار الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول. وانطلقت شرارة الاشتباكات بين هذين الفصيلين، أحدهما مساند للمكتب المسير والثاني يطالب برحيله، بعدما رفع المحتجون شعاراتأكمل القراءة »
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