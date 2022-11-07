fbpx
وطنية

قياد‭ ‬الهدم‭ ‬تحت‭ ‬الحصار

منذ دقيقة واحدة
الداخلية‭ ‬قننت‭ ‬مسألة‭ ‬احتلال‭ ‬الملك‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬29‭ ‬إتاوة‭         (‬أحمد‭ ‬جرفي‭)‬
تعليمات‭ ‬للعمال‭ ‬لتجاوز‭ ‬غموض‭ ‬القانون‭ ‬وضبط‭ ‬وتحديد‭ ‬تراخيص‭ ‬احتلال‭ ‬الملك‭ ‬العمومي‭ ‬بالتراضي شرع‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬الملك‭ ‬العمومي،‭ ‬بعد‭ ‬توصلهم‭ ‬بتعليمات‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬بفرض‭ ‬مبدأ‭ ‬التراضي‭ ‬وضبط‭ ‬وتحديد‭ ‬التراخيص‭ ‬وتغليب‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬وحسن‭ ‬سير‭ ‬المرافق‭ ‬العامة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تدارك‭ ‬الغموض‭ ‬والنقص‭ ‬الحاصلين‭ ‬في‭ ‬النصوص‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى