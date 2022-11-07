وطنية
قياد الهدم تحت الحصار
تعليمات للعمال لتجاوز غموض القانون وضبط وتحديد تراخيص احتلال الملك العمومي بالتراضي شرع العمال في نزع فتيل معركة تحرير الملك العمومي، بعد توصلهم بتعليمات من الوزارة بفرض مبدأ التراضي وضبط وتحديد التراخيص وتغليب المنفعة العامة وحسن سير المرافق العامة، والعمل على تدارك الغموض والنقص الحاصلين في النصوصأكمل القراءة »
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