الرياضة
إناث الجيش بالعلامة الكاملة
اللجنة التأديبية لـ «كاف» تحرم رضواني من نصف النهائي أنهى الجيش الملكي لكرة القدم النسوية دور المجموعتين، من عصبة الأبطال الإفريقية، بفوزه على ديتيرمين غورلز الليبيري بهدفين لصفر، مساء أول أمس (السبت). وتمكن الفريق العسكري من افتتاح التسجيل في الدقيقة 47 بواسطة أميمة حركوش، ثم أضافت ابتسامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا