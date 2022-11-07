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الرياضة

تقرير يشيد بأندية البطولة

منذ دقيقتين
حققت أرباحا تتجاوز 51 مليارا بوأ تقرير عربي حديث لمؤسسة “الشرق للأخبار”، الأندية المغربية لكرة القدم، الصدارة عربيا، في ما يتعلق باستثمار المواهب وإبرازها للعلن، ومداخيل صفقات بيع اللاعبين. وتطرق التقرير الذي سمي ب”دوري الشرق المالي للأندية العربية”، لمدى جودة الإنفاق بالأندية العربية، وكفاءتها، ثم أوضاعها المالية،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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