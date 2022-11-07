الرياضة
مخاوف حول أمرابط
لاعب فيورنتينا مصاب في الظهر ومباراة تدريبية للأسود أمام الدحيل بقطر مازال ظهر سفيان أمرابط، الدولي المغربي والمحترف بفيورنتينا الإيطالي، يثير الشكوك، بعدما عاودته الإصابة، وغيبته عن مباراة ريغا فوتبولا اللاتيفي، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات من مسابقة دوري المؤتمر الأوربي. وكشفت مصادر مطلعة أن هناكأكمل القراءة »
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