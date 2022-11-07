الرياضة
رسالة رياضية: ملاعب الموت
لا تستجيب بعض الملاعب الوطنية لشروط التنظيم، خصوصا في ما يتعلق بسلامة المتفرجين، وكرامتهم، وظروف اشتغال المنظمين والقوات العمومية. ومع ذلك، يتم الترخيص لهذه الملاعب، باحتضان مباريات يحضرها أكثر من 20 ألف متفرج، كما حدث في مباراة الرجاء الرياضي وشباب السوالم، ما يحول هذه الملاعب إلى قنابلأكمل القراءة »
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