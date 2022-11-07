اذاعة وتلفزيون
“النزوة” على “شاهد VIP”
بدأت منصة “شاهد VIP”، عرض مسلسل “النزوة” الذي يشارك في بطولته خالد النبوي وعائشة بن أحمد. وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب بين رجل وامرأة يعيشان علاقة شائكة ومعقدة، فالرجل متزوج ولديه ثلاثة أولاد، وامرأة متزوجة خسرت طفلها، وتعاني خلافات ومشاكل مع عائلة زوجها. وتبدأ القصة عندأكمل القراءة »
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