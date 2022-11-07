الرياضة
الوداد يرفض دوري الكويت
يعسكر بالجديدة ويتوصل بـ 200 مليون من مجلس المدينة تراجع مسؤولو الوداد عن المشاركة في دوري الكويت الدولي، رغم تغيير موعده لضمان حضور الفريق البيضاوي. واضطر منظمو الدوري إلى تغيير موعده أملا في مشاركة الوداد لتزامن موعده مع الجولة الثامنة من البطولة، إلا أن الفريق البيضاوي غيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا