الرياضة
حجز على منحة الرجاء
محاولات لإقناع الضمان الاجتماعي بجدولة الديون حجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على 500 مليون سنتيم، مخصصة للرجاء الرياضي، عبارة عن منحة سنوية من مجلس المدينة، طبقا للاتفاقية الجديدة. ويحاول مسؤولو الرجاء إقناع الضمان الاجتماعي برفع الحجز عن المنحة، وجدولة الديون العالقة. ويعاني الرجاء أزمة مالية خانقة، حددهاأكمل القراءة »
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