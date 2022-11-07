الرياضة
“الماص” يواصل صحوته
حقق الفوز الثالث رفقة شكيليط ووجدة يغرق حقق المغرب الفاسي انتصاره الثالث على التوالي، تحت قيادة المدرب عبد الرحيم شكيليط، أول أمس (السبت)، على ضيفه المولودية الوجدية، بهدفين لواحد، لحساب الدورة الثامنة من بطولة القسم الأول، أمام 20 ألف متفرج. ولم يتأخر المغرب الفاسي في تسجيل الهدف الأولأكمل القراءة »
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