وطنية
برلمانيون: الحيتان الكبرى رأس الفساد
ضياع الملايير بسبب الرشوة والاحتكار والريع وتعقد المساطر انتقد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، استمرار سياسة عرقلة الاستثمارات بالمغرب، من قبل من أسموهم «الحيتان الكبرى»، التي تتدخل بطرق سرية واحتيالية في الصفقات، وتعرقل الاستثمارات، وتستفيد من تعقد المساطر الإدارية، والفساد والابتزاز بطلب الرشوة، والريع والاحتكار. وأسهمت هذه السلوكات،أكمل القراءة »
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