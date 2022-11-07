وطنية
المحامون يعودون إلى الإضراب
لم تنته بعد حالة التشنج بين المحامين وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إذ أعلن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على ما أسموه حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، بالتوقف عن العمل غدا (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء) بجميع محاكم المملكة، رغمأكمل القراءة »
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