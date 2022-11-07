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صبري في”يوم استقالة مجرم” تعود النجمة ياسمين صبري إلى السينما، بعد غياب أربع سنوات من المشاركة في فيلم “يوم استقالة مجرم”. وتتعاون صبري للمرة الأولى مع النجم أمير كرارة، في بطولة الفيلم المنتظر انطلاق تصويره منتصف نونبر الجاري. وانضم إلى بطولة العمل عدد كبير من نجوم أفلام “الأكشن”أكمل القراءة »
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