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الصباح الفني

الحمامصي‭ ‬تغني‭ “‬المكتاب‭” ‬

منذ 12 ثانية
عادت‭ ‬المغنية‭ ‬الاستعراضية‭ ‬غيثة‭ ‬الحمامصي،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ “‬المكتاب‭”‬،‭ ‬تعد‭ ‬أولى‭ ‬أغاني‭ ‬ألبومها‭ ‬الأول،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬أغان‭ ‬بألحان‭ ‬مختلفة‭ ‬وتوزيعات‭ ‬وأفكار‭ ‬جديدة‭.‬ وصورت‭ ‬الحمامصي‭ ‬جديدها‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬استخدمت‭ ‬لإنجازه‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬وصور،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬وفق‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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