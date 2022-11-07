الصباح الفني
الحمامصي تغني “المكتاب”
عادت المغنية الاستعراضية غيثة الحمامصي، إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة بعنوان “المكتاب”، تعد أولى أغاني ألبومها الأول، والذي يضم أزيد من عشر أغان بألحان مختلفة وتوزيعات وأفكار جديدة. وصورت الحمامصي جديدها الفني على طريقة فيديو كليب، استخدمت لإنجازه أحدث التقنيات، وصور، حسب ما أكده فريق العمل، وفقأكمل القراءة »
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