افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الـ11 للكشفية الحسنية ببوزنيقة

افتتحت اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات ببوزنيقة أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للكشفية الحسنية المغربية الذي يمتد ليومين.

ويناقش المؤتمرون، خلال هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة 300 مؤتمرا ومؤتمرة يمثلون الجهات الـ 12 للمملكة، مجموعة من أوراق العمل تحدد الرؤية المستقبلية للجمعية والخطط الاستراتجية الناجعة لتحقيقها في تناغم تام مع المشاريع الحكومية والمؤسساتية.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس المجلس الوطني للكشفية الحسنية المغربية محمد خونة، في الجلسة الافتتاحية، أن هذا الموعد يجمع المؤتمرين الذين حجوا بأعداد كبيرة من عدة مدن مغربية لتدارس والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي تتعلق بمحاور مختلفة.

وأشار إلى أن من فقرات هذا الموعد انتخاب هياكل الجمعية، ثم تكريم العديد من الأعضاء الذين تركوا بصماتهم بارزة في تاريخ هذه الجمعية. كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، على خصوص، دراسة عدة مواضيع تتعلق بالجهات والمسؤولية الاجتماعية.

وفي وثيقة عممت على الصحافة، أبرز المنظمون أن هذا المؤتمر يأتي في غمرة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء، مع الإشارة إلى أن الكشفية الحسنية المغربية تعمل مع شركائها على المساهمة في تطوير المجتمع عبر تربية الفتيان والشباب على قيم المواطنة الحقة وما تقتضيه من مسؤولية اجتماعية والتشبث بالهوية الوطنية في إطار التنوع والغنى الثقافي الذي يعرفه المغرب.

واعتبرت أن احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء تشكل مناسة للتذكير بالأدوار التي لعبتها الكشفية الحسنية المغربية في العديد من المحطات الوطنية الخالدة، مضيفة أنها تعبر عن انخراطها الدائم وعملها الدؤوب في الملتقيات الدولية والاقليمية بما يخدم مصالح الوطن في إطار الدبلوماسية الموازية.