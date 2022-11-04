الأولى
أزمة أطر تشل الرياضة
كشفت معطيات، حصلت عليها “الصباح”، وجود أزمة أطر في نيابات ومندوبيات قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. وحسب هذه المعطيات، فإن عدة مرافق وتخصصات في المندوبيات، أصبحت مهددة بالشلل بفعل نقص الأطر، بل إنها صارت تواجه مصاعب كبيرة في أداء مهامها. وقالت مصادر مطلعة إنأكمل القراءة »
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