الأولى
معاشات الوزراء تستنزف 50 مليارا
يستفيدون منها مباشرة بعد مغادرة مناصبهم ويصرف نصف المبلغ لذوي الحقوق بعد مماتهم كلفت المعاشات الممنوحة للوزراء 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، خلال السنة الماضية، ووصلت المبالغ المالية المخصصة لهذا الغرض 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم)، خلال النصف الأول من السنة الجارية. ويصرف لأعضاء الفريقأكمل القراءة »
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