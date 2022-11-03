الصباح الفني
قالوا
لمسيح كتب الشاعر والزجال أحمد لمسيح تدوينة جاء فيها “تذكرت أني ظل، والظل عابر والشعر وكذلك الوهم والحب”. ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة جاء فيها “عادة ما يكون الفرح مؤقتا، وبالحس السليم يجب أن يدفعنا تذكر الفرح إلى الشعور بالفرح”. الخمليشي كتبت الفنانة أسماء الخمليشي علىأكمل القراءة »
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