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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
لمسيح كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والزجال‭ ‬أحمد‭ ‬لمسيح‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬تذكرت‭ ‬أني‭ ‬ظل،‭ ‬والظل‭ ‬عابر‭ ‬والشعر‭ ‬وكذلك‭ ‬الوهم‭ ‬والحب‭”.‬ ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الفرح‭ ‬مؤقتا،‭ ‬وبالحس‭ ‬السليم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدفعنا‭ ‬تذكر‭ ‬الفرح‭ ‬إلى‭ ‬الشعور‭ ‬بالفرح‭”.‬ الخمليشي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬أسماء‭ ‬الخمليشي‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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