الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي منح الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي، لاعبيه خمسة أيام راحة خلال فترة توقف البطولة، لفسح المجال للمنتخب الوطني للاستعداد لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في نونبر الحالي ودجنبر المقبل. ويستفيد لاعبو الوداد من فترة الراحة بداية من الاثنين المقبل، مباشرة بعد نهاية المباراة ضدأكمل القراءة »
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