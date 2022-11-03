الرياضة
الوداد يواجه العربي والترجي بالكويت
الفريق أكد مشاركته في الدوري بعد تغيير موعده وافق الوداد على المشاركة في دوري الكويت، بعد أن غير منظموه تاريخ تنظيمه. واعتذر الوداد سابقا عن المشاركة في الدوري لتزامنه مع الجولة 8 من البطولة، غير أن مسؤولي الدوري راسلوا الفريق البيضاوي، لتأكيد تغيير تواريخ تنظيمه، إذ سيجرىأكمل القراءة »
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