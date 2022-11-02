أسواق
ضريبة الشركات… الشيطان في التفاصيل
مقاولات ستخضع للزيادة في نسبة الاقتطاع وأخرى ستستفيد من تخفيض ولا تغيير لفئات أخرى تضمن مشروع قانون المالية 2023 في باب الأحكام الجبائية، مقتضيات تهم إصلاح الضريبة على الشركات، خاصة ما يتعلق بأشطر الربح الصافي وأسعار الضريبة المطبقة عليها. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة أنه فيأكمل القراءة »
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