وطنية
ملف تمارة يصل البرلمان
وصلت تداعيات ملف هدم مشاريع عقارية بالصخيرات، بسبب خروقات التعمير، وما خلفته من احتجاجات في أوساط المتضررين من برنامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح، إلى البرلمان. ووجهت فاطمة التامني، برلمانية تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسةأكمل القراءة »
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