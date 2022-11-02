fbpx
وطنية

ملف‭ ‬تمارة‭ ‬يصل‭ ‬البرلمان

منذ 23 ثانية
وصلت‭ ‬تداعيات‭ ‬ملف‭ ‬هدم‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬بالصخيرات،‭ ‬بسبب‭ ‬خروقات‭ ‬التعمير،‭ ‬وما‭ ‬خلفته‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬إيواء‭ ‬سكان‭ ‬دور‭ ‬الصفيح،‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭.‬ ووجهت‭ ‬فاطمة‭ ‬التامني،‭ ‬برلمانية‭ ‬تحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬سؤالا‭ ‬كتابيا‭ ‬إلى‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري،‭ ‬وزيرة‭ ‬إعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والتعمير‭ ‬والإسكان‭ ‬وسياسة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى