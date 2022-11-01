أسواق
مصنع جديد لمجموعة “لير” بمكناس
أشرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أخيرا، على افتتاح مصنع جديد بمكناس، تابع لمجموعة “لير” الأمريكية، المتخصصة في صناعة المقاعد والأنظمة الكهربائية والإلكترونية للسيارات. وجرى حفل افتتاح هذه الوحدة الصناعية الجديدة بالقطب الفلاحي بمكناس “أكروبوليس”، بحضور عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، والمدير العام للوحدة أنس سعيد ومسؤولينأكمل القراءة »
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