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أسواق

مصنع‭ ‬جديد‭ ‬لمجموعة‭ “‬لير‭” ‬بمكناس

منذ دقيقة واحدة
أشرف‭ ‬رياض‭ ‬مزور،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬مصنع‭ ‬جديد‭ ‬بمكناس،‭ ‬تابع‭ ‬لمجموعة‭ “‬لير‭” ‬الأمريكية،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المقاعد‭ ‬والأنظمة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية للسيارات‭.‬ وجرى‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الصناعية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالقطب‭ ‬الفلاحي‭ ‬بمكناس‭ “‬أكروبوليس‭”‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عامل‭ ‬عمالة‭ ‬مكناس‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الصبار،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للوحدة‭ ‬أنس‭ ‬سعيد‭ ‬ومسؤولين‭أكمل القراءة »

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