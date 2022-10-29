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وطنية

لقجع: لن نطلب ضرائب ممن يشتغل مجانا

منذ دقيقتين
صد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تدخلات برلمانيين لعبوا دور «اللوبي» الضاغط دفاعا عن الأطباء والمحامين والمهنيين، من أجل عدم أدائهم الضرائب، بسبب ضعف المداخيل. واضطر الوزير إلى الاستعانة بالأمثال، لإفهام البرلمانيين الرافضين لأداء الضريبة، رغم تحقيق الأرباح، قائلا إنه متفق معهم بعدم أداء الضريبة فيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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