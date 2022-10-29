وطنية
لقجع: لن نطلب ضرائب ممن يشتغل مجانا
صد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تدخلات برلمانيين لعبوا دور «اللوبي» الضاغط دفاعا عن الأطباء والمحامين والمهنيين، من أجل عدم أدائهم الضرائب، بسبب ضعف المداخيل. واضطر الوزير إلى الاستعانة بالأمثال، لإفهام البرلمانيين الرافضين لأداء الضريبة، رغم تحقيق الأرباح، قائلا إنه متفق معهم بعدم أداء الضريبة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا