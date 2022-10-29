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أربعة مكرمين بمهرجان مراكش

منذ 23 ثانية
نجماته الذهبية ستمنح لسوينتون وجيمس جراي وبليزيد ورانفير سينغ  أعلن منظمو المهرجان الدولي للفيلم لمراكش، في نسخته الجديدة، تكريم أربع شخصيات متميزة من عالم الفن السابع تقديرا لمساراتها الفنية والمهنية الرائعة. وستحظى بالنجمة الذهبية للمهرجان، الممثلة الأسكتلندية الشهيرة تيلدا سوينتون، والمخرج الأمريكي الكبير جيمس جراي، ورائدة السينماأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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