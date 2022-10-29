اذاعة وتلفزيون
أربعة مكرمين بمهرجان مراكش
نجماته الذهبية ستمنح لسوينتون وجيمس جراي وبليزيد ورانفير سينغ أعلن منظمو المهرجان الدولي للفيلم لمراكش، في نسخته الجديدة، تكريم أربع شخصيات متميزة من عالم الفن السابع تقديرا لمساراتها الفنية والمهنية الرائعة. وستحظى بالنجمة الذهبية للمهرجان، الممثلة الأسكتلندية الشهيرة تيلدا سوينتون، والمخرج الأمريكي الكبير جيمس جراي، ورائدة السينماأكمل القراءة »
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