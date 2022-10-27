ربورتاج
فضيحة تمارة… تلاعبات وتواطؤ مسؤولين
هدم فيلات بطريق زعير والفرقة الوطنية تداهم مكاتب مسؤولين وتتسلم ملفات تقنية من أقسام التعمير ينذر المشروع السكني القدس 2، الذي أشرفت على بنائه شركة ذائعة الصيت بتمارة، وأيضا فيلات طريق زعير، بدون تراخيص، بالإطاحة بمسؤولين آخرين، بعدما فجر قضاة المجلس الأعلى للحسابات الفضيحة قبل أسابيع، وأكمل القراءة »
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