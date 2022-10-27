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زلزال تمارة يصل فيلات نافذين
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تداهم مكاتب مسؤولين أتى الزلزال الذي ضرب مشروعا سكنيا ضخما بطريق “الساقية”، بمنطقة الفوارات بتمارة، على فيلات راقية بشارع محمد السادس بالرباط، المعروف بطريق زعير، إذ توجهت جرافات وآليات ثقيلة وهدمت ستا منها، وهي تابعة لنفوذ الجماعة القروية المنزه، بدائرة عير عودة، وكانتأكمل القراءة »
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