الأولى
قرار بتجفيف ريع ضريبي بـ 8 ملايير
حيتان هيآت التوظيف الجماعي العقاري تضغط لإلغائه من مشروع قانون المالية جمعيات حماية المال العام تتعبأ من أجل التصدي لتحركات لوبي المستفيدين كشفت مصادر متطابقة لـ»الصباح» أن كبار المستفيدين من الإعفاءات المخصصة لهيآت التوظيف الجماعي العقاري «OPCI» تتحرك في الدهاليز لتشكيل لوبي قوي، بهدف الضغط على الحكومةأكمل القراءة »
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