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سقوط 21 طالبا مزيفا بمطار البيضاء
حصلوا على تأشيرات باعتماد شهادات مزورة للتسجيل بجامعات أوربية أجرت عناصر الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، تدخلات بمطار محمد الخامس بتنسيق مع شرطة الحدود، انتهت بإيقاف 21 متهما، كلهم يحملون تأشيرات وكانوا يستعدون لمغادرة التراب الوطني، بدعوى التحاقهم بجامعات في أوربا. وكشفت مصادرأكمل القراءة »
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