حوادث
قتل ببوابة مسجد بسبب الخيانة
أحالت الشرطة القضائية التابعة لتاوريرت، الأحد الماضي، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية وجدة، مسنا يبلغ من العمر 65 سنة، متورطا في القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض مع سبق الإصرار والترصد، كان ضحيته مصل يبلغ من العمر 64 سنة، أثناء مغادرته مسجد الحسن الثاني الواقع بمركز العيونأكمل القراءة »
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