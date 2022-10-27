حوادث
إيقاف مسيرة مركز للمكالمات الساخنة بتطوان
اعتقال الأسترالية بميناء طنجة وشهادات عديدة تورطها أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أخيرا،على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، أسترالية من مواليد 1959، بتهمة إنشاء مركز اتصال واستغلاله في إجراء محادثات إباحية وجنسية مخالفة للأخلاق العامة. وعلمت “الصباح” أن وكيل الملك بتطوان قرر متابعة الأسترالية، التي أوقفت بميناءأكمل القراءة »
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