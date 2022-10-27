حوادث
8 سنوات لمغتصب شابة بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة جانح من ذوي السوابق وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب. وتعود وقائع النازلة حين تم اعتراض سبيل الشابة بحي المطار، من قبل ثلاثة أشخاص كانوا علىأكمل القراءة »
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