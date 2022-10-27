حوادث
جندي يستهدف معاشات محاربين
أوهم متقاعدين بتعطل شباك واستغل معطياتهم وحول أموالهم إلى حساب زوجته أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، على وكيل الملك، أخيرا، جنديا كان يشتغل باللواء الخفيف للأمن بالرباط، رفقة زوجته، بعدما استهدف حسابات بنكية بطريقة ماكرة، وحول معاشات متقاعدين من صفوف القوات المسلحة الملكيةأكمل القراءة »
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