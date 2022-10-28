خاص
المحطة الحرارية بالمحمدية… رجال تحت اللهيب!
يشتغلون على مدار الدقيقة لتأمين تزود منتظم بالطاقة وسط “تقلبات” السوق لا تنام عيون 500 مهندس وتقني وعامل ومنسق وإداري وحراس ومهنيين بالمحطة الحرارية للمحمدية، حتى يصل التيار الكهربائي إلى وجهاته عبر شبكة متماسكة من الخطوط والأعمدة ومسارات النقل المختلفة، وهي مهمة مستمرة منذ أكثر من 40أكمل القراءة »
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