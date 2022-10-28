حوادث
5 سنوات لمغتصب شابة بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة حارس ليلي وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاغتصاب وهتك العرض باستعمال العنف. وجاء إيقافه من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدمت بها في مواجهة الحارس، إذأكمل القراءة »
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