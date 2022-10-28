حوادث
المحاماة عصية على التدجين
وقفة المحامين ضرورة فرضها الواقع المهني الذي يشهد تدهورا كارثيا متسارعا ذ. جـلال الطاهــر * أكد المحامون المغاربة لمن كان في قلبه شيء من حتى، أوفي عقله غير قليل من زيغ، أنهم طليعة اجتماعية إنسانية حقوقية…. كانت وستظل قرينة للحرية والدفاع عن الحقوق. لقد أثبت التاريخ والواقع،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا