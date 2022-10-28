الملك يهنئ الرئيس التشيكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أخلص التهاني لميلوش زيمان، وأصدق المتمنيات للشعب التشيكي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أنوه بروابط الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين بلدينا، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تمتين وتطوير العلاقات المغربية – التشيكية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.