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حوادث

مطاردة قاتل في تسجيلات الكاميرات

منذ دقيقتين
محققون تابعوها إلى حدود الفجر لفك لغز مقتل فتاة والتخلص من جثتها كانت ليلة رمضانية عصيبة في 2016، على عناصر الشرطة القضائية لعين الشق بالبيضاء، بعد العثور على جثة داخل كيس بلاستيكي متخلى عنها بمطرح النفايات قرب مقر إذاعة عين الشق الشهيرة. كانت الجثة لفتاة في طورأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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