حوار
المريني : الرقابة والحذر أخرا التلفزيون
المخرج قال إن فيلمه “جبل موسى” يكشف تناقضات المجتمع أفرج المخرج إدريس المريني، منتصف الأسبوع الجاري، عن شريطه السينمائي الجديد “جبل موسى” المأخوذ عن رواية الكاتب عبد الرحيم بهير، وهو خامس تجربة سينمائية لهذا المخرج المخضرم الذي يجر خلفه عقودا من الاشتغال في التلفزيون والسينما. في هذاأكمل القراءة »
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