الملك يعين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن التعيينات الجديدة شملت عبد السلام العماني، ونادية عنوز، ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق، ثم أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.

وتابع البلاغ أن هذه التعيينات الملكية تهدف “إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة”.

جدير بالذكر أن جلالة الملك سبق أن عين بشير الراشدي، رئيسا لهذه الهيئة، التي عين فيها رئيس الحكومة كلا من غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم ورشيد لمدور وعبد المنعم محسني، فيما عين رئيس مجلس النواب أمينة الفكيكي ونور الدين مؤدب، عضوين فيها، ثم رابحة زدكي وعبد الخالق الشماشي المعينين من قبل رئيس مجلس المستشارين.