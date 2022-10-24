حلف الشمال الأطلسي: المغرب “فاعل لا محيد عنه” في مكافحة الإرهاب

أكد نائب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، خافيير كولومينا بيريز، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب “فاعل لا محيد عنه” في مكافحة الإرهاب، واصفا المملكة بـ “الشريك الهام للغاية” للحلف الأطلسي.

وأشاد كولومينا بيريز، في تصريح للقناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب محادثاته مع ممثلي الإدارات الوطنية التي تسهر على متابعة برنامج التعاون والشراكة مع حلف (الناتو)، بـ “المسؤولية الجسيمة”، التي اختار المغرب تحملها في مجال مكافحة الإرهاب.

وسلط الضوء، في هذا السياق، على “التعاون العملي” القائم بين الحلف الأطلسي والسلطات العسكرية المغربية، و”الحوار السياسي الهام” الذي ينخرط فيه مع المملكة، مذكرا بأن المغرب يعد عضوا في الحوار المتوسطي.

وأعرب كولومينا بيريز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، عن ارتياحه الكبير للمحادثات رفيعة المستوى، التي أجراها مع السلطات المغربية، من أجل تكثيف هذا الحوار وجعله “جوهريا ومنتظما بشكل أكبر”، مع التشديد على ضرورة جعله أكثر دينامية.

كما اغتنم هذه الفرصة للتعبير عن رغبته في مواصلة تعميق علاقة الشراكة “المرضية للغاية” القائمة بين (الناتو) والمغرب.