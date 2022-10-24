“ماتقيش ولدي” تشكر حموشي على برنامج البحث عن الأطفال المختفين والمختطفين

عبرت منظمة “ماتقيش ولدي”، اليوم (الاثنين)، عن شكرها للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرها عبد اللطيف حموشي، من أجل المجهودات المبذولة من قبلهما، إلى جانب شركة ميتا “META” القابضة لموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من أجل خلق وتفعيل برنامج خاص بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمختطفين.

وأشادت المنظمة ومناضلاتها ومناضلیها داخل المغرب وخارجه، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، بمبادرة المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدة أنها كانت من أوائل الداعين إلى خلق مثل هذه الآلية، لرصد اختفاء الأطفال والمختطفين. كما نادت بتسميتها (الآلية) باسم “عدنان أليرت” تيمنا باسم الفقيد الضحية، الطفل عدنان بوشوف.

وتابع المصدر ذاته أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وثيرة البحث عن الأطفال المختفين والمختطفين والعثور عليهم بسرعة، مناشدا جميع المغاربة من أجل التفاعل مع هاته الآلية التي لن تكون بحسبها فعالة بدون انخراط الجميع في إنجاحها.