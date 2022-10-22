ملف الصباح
عنف الشارع… “فين لاراف؟”
استعراضات بهلوانية تعرض حياة المواطنين للخطر ومتسولون “يسمرون” أمام الشبابيك البنكية ومتشردون يترصدون المارة لم يعد المغاربة يشعرون بالأمن على أنفسهم وعلى أبنائهم في ظل العنف المتفشي اليوم في شوارع مدنهم وقراهم، والذي أصبح يمنعهم من التجول بحرية وطمأنينة ويملأ قلوبهم بالخوف والرعب من التعرض لعملية سرقةأكمل القراءة »
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