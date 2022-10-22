ملف الصباح
المقاربة الحقوقية والأمن
تقارير تؤكد ارتفاع حالات الجريمة المختلفة خاصة في المدن الكبرى استفحلت مظاهر العنف في الشارع، وتنامت جرائم السرقة والنشل باستعمال الأسلحة البيضاء، وبات أمن المواطن وسلامته مهددين في واضحة النهار، من قبل شباب جانح، وجد نفسه عرضة للبطالة والضياع في الشارع، دون تكوين أو عمل، سلاحه الوحيدأكمل القراءة »
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