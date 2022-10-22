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افتتاحية

الإصلاح المعطوب

منذ 10 ثواني
لا استثمار منتج ومشجع على المبادرة والانخراط وتعبئة التمويلات وخلق القيمة المضافة والمساهمة في نسبة النمو ومناصب الشغل، دون قوانين واضحة وصارمة، تحدد المسؤوليات والاختصاصات بشكل دقيق، وتستدعي العقوبات والجزاءات حين يتطلب الأمر ذلك. فأكبر العراقيل التي يواجهها المستثمرون وحاملو المشاريع، الكم الهائل من التأويلات والقراءات والمداخلأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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