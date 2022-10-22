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حوادث

تفاصيل اختلاس 600 مليون من مازغان

منذ دقيقتين
تورط مستخدم مكلف بالحسابات وصاحب شركة للسياحة يترقب الرأي العام المحلي النطق بالحكم في حق مستخدم بمنتجع مازغان وصاحب وكالة أسفار بالبيضاء، المتهميم من قبل إدارة المؤسسة السياحية باختلاس مبلغ مالي قدر بحوالي 600 مليون سنتيم من المنتجع السياحي ” مازغان” بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة حسب شكايةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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