حوادث
الحبس لمبتز رئيس جماعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، بإدانة متهم بالنصب وابتزاز رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة، بثمانية أشهر حبسا نافذا. وجرت متابعة المعني بالأمر، من أجل تهم تتعلق بـالنصب وخيانة الأمانة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيلأكمل القراءة »
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