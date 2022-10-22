حوادث
مصرع طبيبة حامل في حادثة بطنجة
عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، الأربعاء الماضي، حالة استثنائية إثر استقباله طبيبة حاملا في شهرها الثامن، صدمتها سيارة للنقل السري بطريق الرباط داخل المدار الحضري للمدينة، وأصابتها بجروح وكسور خطيرة في رأسها وأنحاء متفرقة من جسدها عجلت بوفاتها، رغم الإسعافات التي قدمت لها لإنقاذأكمل القراءة »
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