الأولى
مغربيات “للإيجار” في دبي
يتقاضين 3000 درهم ويخضعن لنزوات الزبائن وشبكات تهددهن قالت مغربيات يستقررن في دبي إن شبكات الدعارة بالإمارات العربية المتحدة ابتدعت “موضة” جديدة، تتمثل في ما يسمى “استئجار” الفتيات، بإجبارهن على مرافقة الباحثين عن الجنس طيلة اليوم، مقابل الحصول على مبالغ مالية زهيدة. وأوضحت مغربيات، في لقاء معأكمل القراءة »
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