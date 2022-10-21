الأولى
منع طوطو من السفر
علم بالخبر بمطار البيضاء وملاحق بتهم ثقيلة لم يتمكن مغني الراب طه فحصي، المشهور بلقب “طوطو”، من التوجه إلى فرنسا، صباح أول أمس (الأربعاء)، بعد أن رفضت مصالح شرطة الحدود ختم جواز سفره، وأخبرته بأنه ممنوع من مغادرة أرض الوطن، دون أن توضح له الأسباب. واضطر «طوطو»،أكمل القراءة »
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