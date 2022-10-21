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منع طوطو من السفر

منذ 53 ثانية
علم بالخبر بمطار البيضاء وملاحق بتهم ثقيلة لم يتمكن مغني الراب طه فحصي، المشهور بلقب “طوطو”، من التوجه إلى فرنسا، صباح أول أمس (الأربعاء)، بعد أن رفضت مصالح شرطة الحدود ختم جواز سفره، وأخبرته بأنه ممنوع من مغادرة أرض الوطن، دون أن توضح له الأسباب. واضطر «طوطو»،أكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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